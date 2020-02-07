Kocaeli'de hapis cezası ile aranması olan 3 kişi yakalandı

Kocaeli’de 2018 yılında işledikleri yağma suçundan haklarında verilen 5’er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2018 yılında Derince ilçesinde işledikleri ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma’ suçundan 5‘er yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan Y.S., E.C.P. ve suç ortakları E.C.K.’nin adresleri tespit edildi. Ekipler tarafından Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

KOCAELİ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:31

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.