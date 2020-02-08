Şehir Tiyatroları’ndan iki yeni komedi oyunu

Jules Verne’ın ünlü romanı ‘80 Günde Devri Alem’ ile Becky Mode’un yazdığı ‘Tamamen Doluyuz’ adlı komedi oyunları, SDKM’de prömiyer yapacak.

Jules Verne’nin ünlü romanı ‘80 Günde Devri Alem’ ile Becky Mode’un yazdığı ‘Tamamen Doluyuz’ adlı komedi oyunları, Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’nde prömiyer yapacak. Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından prova çalışmaları yoğun şekilde devam eden oyunlardan ‘Tamamen Doluyuz’ 12 Şubat Çarşamba günü prömiyerini gerçekleştirecek. Yönetmenlik koltuğunda Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Volkan Dinç bulunuyor. ‘80 Günde Devri Alem’in ise yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu üstlenirken prömiyerini 15 Şubat Cumartesi günü yapacak. Şehir Tiyatroları, aynı hafta içinde 2 komedi oyununun prömiyerini yaparak Kocaelili tiyatro severleri gülmeye doyuracak.

Kocaeli Şehir Tiyatroları bu hafta 2 yeni komedi oyunuyla seyirciyle buluşuyor. 12 Şubat Çarşamba günü seyirciyle buluşacak olan ilk komedi oyunu ‘Tamamen Doluyuz’ olacak. Aytek Mete Elgün’ün oynayacağı tek perdeli oyun, Türk izleyicisin de yakından takip ettiği Cosby Ailesi adlı dizinin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode tarafından doksanlı yıllarda yazıldı. Oyunda, New York’un en popüler restoranının bodrum katında rezervasyon telefonlarına bakan, Batı Amerika’nın Orta Bölgesi’nden gelen, kendi mesleğini yapamayan ancak para kazanmak zorunda olduğu için bu işi yapan bir gencin, Noel’e yakın bir iş günü canlandırılıyor.

Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın aynı hafta içinde prömiyer yapacağı ikinci oyun ise Jules Verne’ın 1872 yılında yazdığı ünlü romanı ‘80 Günde Devri Alem’ olacak. 15 Şubat Cumartesi günü tiyatro severlerle buluşacak 2 perdelik oyunun yönetmenlik koltuğunda Gökhan Kocaoğlu bulunuyor. Birçok kere sinema ve tiyatro sahnesine taşınmış olup seyircisinden coşkuyla tam not alan oyunda yalnızca beş oyuncu düzinelerce farklı role hayat veriyor. Dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizli bir yolculuğa çıkaracak oyun; ‘İnanmak’ teması üzerine kurulu. Sahneye taşınacak 80 Günde Devri Alem’in oyuncu kadrosunda Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz bulunuyor.

KOCAELİ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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