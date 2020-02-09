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(Özel) Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıktı

İHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde idrarını yaparken zorlanma ve kanama olduğunu fark eden hastanın mesanesinden başarılı bir ameliyatla 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Ameliyatla sağlığına kavuşan hasta, taşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

(Özel) Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde idrarını yaparken zorlanma ve kanama olduğunu fark eden hastanın mesanesinden başarılı bir ameliyatla 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Ameliyatla sağlığına kavuşan hasta, taşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Ahmet İşçimen, idrar yaparken zorlanma ve kanama olduğunu fark edince soluğu Körfez Devlet Hastanesinde aldı. Üroloji Polikliniğinde Uz. Dr. Ercan Aydınoğlu tarafından kontrolleri yapılan Ahmet İşçimen’in mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından İşçimen ameliyata alındı. Yapılan 4 saatlik operasyonun ardından Aydınoğlu’nun mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan İşçimen, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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“Yaklaşık 4 saate yakın bir işlemimiz oldu”
Hastanın tedavi süreci hakkında bilgiler veren Uz. Dr. Ercan Aydınoğlu, “Hastamızın idrar yapmakla ilgili yaşadığı güçlükler ve idrarda kanamasının olduğu tespit edildi. İdrarda kanama görüntülenmesi sonrası yapılacak ilk şey görüntüleme olacaktı. Ultrason görüntülerine baktığımız zaman mesane bölümünde çok sayıda taş izlendi. Bunun dışında da mesane duvar kalınlığı ve prostat hacminin izlenmesi tespit edildi. Prostat hacmi oldukça dev bir adenom şeklinde ve mesane çıkışını kapatan bir şekilde mesane çıkışında dil gibi uzandığı gözlendi. Hastamızın tedavisinde spinal anesteziyi kullandık. Belden yapılan ince bir iğne ile belden aşağısını hissetmeyecek şekilde ağrı konforunun sağlanmasıyla işlem yapıldı. İşlem süresi de oldukça aşacak boyutta, yaklaşık 4 saate yakın bir işlemimiz oldu. Bu işlemin iki operasyon süresini de kattığınızı hesap etmek lazım” dedi.

“Nohut büyüklüğünde olan taşlardı”
Uzun süren bir operasyonla hastanın mesanesinden 199 tane nohut büyüklüğünde taş çıkartıldığını ifade eden Aydınoğlu, “Prostat ameliyatını gerçekleştirdiğimiz idrar kanalından girerek mesanesine ulaştığımızda taşların toplanmasında güçlük çekildi. Biz 199 taş saydık. Geri kalan taşları üretradan çıkartamadık. Hastayı açmamak adına göbek altında küçük bir delikle mesane bölümüne ulaşılıp, çalışma kanalı oluşturularak optik sistemlerimizle taşlarımızı oradan çıkarttık. Nohut büyüklüğünde en büyüğü 1 santim büyüklüğünde olan taşlardı. Operasyonda büyük bir teleskop içeri giriyor. Kavrama sistemi ile taşlar tek tek alındı. Bu zaman kayıplarına neden olmuştu. Ama başarılı bir şekilde operasyonumuz tamamlandı” diye konuştu.

“Dedim ki insan nasıl bu taşlarla gezebiliyor”
Mesanesinden çıkartılan taşları görünce yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Ahmet İşçimen ise, “İdrar yapmada problemlerim olmaya başladı. Çok gezdiğim zaman idrarımda kanama olmaya başladı. Böyle olmaya başlayınca hastaneye geldim. Burada doktorlarımız tarafından tedavi edildik. Ameliyat önerdiler, ameliyatımızı olduk. Şu anda iyiyim. Yavaş yavaş gezmemeye başladım. Ağrılarım, sızılarım kesildi. Ameliyatta tam 199 taş çıkarttılar. Bu taşları görünce şaşırdım. Dedim ki insan nasıl bu taşlarla gezebiliyor. Şimdi bu taşları Ankara’ya tahliye edilmesi için göndereceğiz. Bu taşların neden oluştuğunu öğrenerek tedbirimizi alacağız. İnşallah bu şekilde iyi olacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

09 Şubat 2020 Pazar

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