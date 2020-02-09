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Bu doğal yaşam parkına yabancı karavan tutkunları akın ediyor Kocaeli’deki doğal yaşam parkı ...

İHA

Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Avrupalı karavan tutkunları ve kampçıların uğrak noktası oldu.

Bu doğal yaşam parkına yabancı karavan tutkunları akın ediyor Kocaeli’deki doğal yaşam parkı Avrupalı kampçıların da rotasında yer alıyor

Kocaeli’de bulunan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Avrupalı karavan tutkunları ve kampçıların uğrak noktası oldu.
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Avrupalı turistlerin rotasında yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, ana bölümlerinden biri olan karavan ve çadır kamp alanı ile kampseverlerin uğrak mekanı haline geldi. İçerisinde onlarca yabani hayvan, hayvanat bahçesi, yürüyüş parkurları barındıran doğal yaşam parkına Avrupalı gezginler yoğun ilgi gösteriyor. Doğal yaşam parkında bulunan kamp ve karavan kamp alanı yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Avrupa’dan sık sık karavancıları ağırlayan kamp alanının son misafirleri İspanya, İngiltere ve Arjantin ülkelerinden gelen turistler oldu.

Arjantinli aile Ormanya’nın doğal güzelliğine hayran kaldı
Arjantinli Gonzalo ve Karina Crivello çifti, oğulları Nicolas ile birlikte uzun süredir karavanları ile seyahat ediyor. Evlerini ve eşyalarını satan aile, karavanlarını yeni yuvaları yaptı. Ülke ülke gezen çiftin rotasına Ormanya Doğal Şaşam Parkı da girdi. Ziyaret ettikleri Ormanya’yı çok sevdiklerini söyleyen Gonzalo Crivello, “Ormanya hayal ettiğimizin çok üzerinde bir yer. Açıkça söylemek gerekirse hiç böyle bir yer beklemiyorduk. Çalışan arkadaşlar, kamp alanı, güvenliği her şey mükemmeldi. Çocuğumuzun güvenli bir şekilde bisiklet sürebilmesi, doğayla temas halinde olması bizi çok mutlu etti” dedi.

İspanyol çiftin Avrupa turunda Türkiye de yer aldı
İspanyol çift Yeşim ve Jaime çifti de bir buçuk yıldır karavanda yaşıyor. 7 yıl önce işlerinden ayrılan çift, kendilerine zaman ayırarak dünyayı geziyor. İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Makedonya, Yunanistan’ı gezen çift Türkiye’ye geldi. Kullandıkları bir uygulama sayesinde Ormanya’yı keşfeden çift, burada olmaktan oldukça mutlu olduklarını belirtti. Dört gün boyunca Ormanya’da konaklayan Yeşim ve Jaime çifti, doğal yaşam parkını çok sevdiklerini söyledi.

“Doğası ve çalışanları ile kamp yapmaya çok uygun bir yer”
Avusturalyalı Nathan Dunn da Ormnaya’daki yabancı kampçılar arasında yer aldı. 1 sene boyunca İsveç’te hem çalışıp hem de karavanda yaşayan genç kamp sever, işlerini bitirdikten sonra daha büyük bir karavan alarak evine dönmeye karar verdi. Yolculuğu esnasında bir arkadaşından Ormanya’yı öğrenen genç kamp sever rotasını Türkiye’ye çevirdi. Üç gün boyunca Ormanya’da konaklayan Nathan Dunn, “Doğası ve çalışanları ile kamp yapmaya çok uygun bir yer. Herkes işinde çok özverili” diye konuştu.

KOCAELİ

09 Şubat 2020 Pazar

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