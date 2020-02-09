Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi

İZMİT'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanlar, 660 dönümlük tarım arazisinin sanayi imarına açılması konusunda fikir ayrılığı yaşayınca muhtarlıklar tarafından referandum yapılmasına karar verildi. Tarım arazileriyle ilgili imar kararı, sandıktan çıkan sonuca göre verilecek.

İzmit'e bağlı olan, toplam 800 nüfuslu ve 190 haneli Durhasan ile Solaklar mahallelerinde oturanlar, 660 dönümlük tarım arazisinin sanayi imarına açılarak, Makineciler Küçük Sanayi Sitesi yapılması konusunda fikir ayrılığı yaşayınca muhtarlıklar tarafından referandum yapılmasına karar verildi. Tarım arazileriyle ilgili imar kararı, muhtarlıklara kurulan sandıkta 550 seçmenin oy kullanması sonucu belli olacak. Bu sabah sandık başlarına gelerek, oy kullanan mahalle sakinleri, kararın referandumla verilecek olmasından memnun olduklarını söyledi.

Durhasan Mahallesi'nin muhtarı Ünal Turan, amaçlarının, mahalleleri için hayati öneme sahip olan konuda muhtarlık olarak tek başlarına karar vermek yerine herkesin fikrini almak olduğunu belirtti. Turan, "Biz vatandaşlarımızı toplayıp yapılması planlanan projeyi anlattık. Karşı çıkanlar oldu, destekleyenler de oldu. Biz de muhtarlık olarak bu kararı mahalleliye bırakalım, dedik. Bunun kararını mahalleli versin, istedik. Herkes referandum fikrine sıcak bakınca biz de uygulamaya koyduk, bugün seçim yapıyoruz" dedi.

'HALKIMIZ NE KARAR VERİRSE ARKASINDA DURACAĞIZ'

Mahalle sakinlerinin fikir ayrılığı yaşamasının ardından en doğru kararın referandum olduğuna inandıklarını dile getiren Turan, şunları söyledi:

"Vatandaşımıza açık bir iş yapıyoruz, vatandaşımızı bilgilendirdik ve referanduma gittik. Muhtarlık olarak ilerleyen dönemlerde zan altında kalmamak için köylünün kararına saygı duyuyoruz. Bir referandum kararı aldık, sandıkları kurduk, mahalle halkımız ne karar verirse arkasında duracağız. Yapılması planlanan Makineciler Küçük Sanayi Sitesi için bir karar almak gerekiyordu ve şahsımız olarak bu yüke biz girmek istemedik. Mahallelinin ortak kararına bıraktık ve sabah saatlerinde oylamamızı başlattı. Katılım yüksek görünüyor."



KOCAELİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:30

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