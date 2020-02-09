Hastanede eşini tacizle suçladığı kişiyi bıçakladı 

İZMİT´te, C.D. (38) hastanede eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M.´yi (46) bıçakla yaraladı.

Olay, önceki gün Seka Hastanesi´nde meydana geldi. C.D. hastanede sıra beklerken, yanındaki eşini taciz ettiğini iddia ettiği S.M. ile tartışmaya başladı. C.D. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak S.M.´yi yüzünden ve karnından bıçakladı. Yaralanan S.M.´ye hastanede müdahalede bulunuldu. Kaş bölümünden ağzına kadar kesik olan, karnından bıçaklanan S.M. ameliyata alındı. C.D. ise hastanede bulunan polis noktasına giderek teslim oldu. C.D. ifadesinde S.M.´ni eşinin taciz ettiğini söyledi. Adliyeye sevk edilen C.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

S.M.´nin tedavisi devam ederken, yüzündeki kesikten dolayı ifadesi alınamadığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.



KOCAELİ 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:30

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