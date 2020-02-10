Gölcük´te silah kaçakçılığına 2 gözaltı

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi´nde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen H.A.´nın evine operasyon düzenledi. Evde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.A. ve Ö.Ş., gözaltına alındı. 2 şüpheli jandarmada ifadelerinin ardından Cumhuriyet savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.
KOCAELİ
10 Şubat 2020 Pazartesi
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