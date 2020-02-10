İsrafa karşı bayat ekmek kutusu

Çayırova Belediyesi 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesini hayata geçirdi.

Çayırova Belediyesi, hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını yürüttüğü 'Bayat Ekmek Toplama Kutusu' projesinde pilot uygulamaya başladı. İlk etapta çöp konteyneri yakınlarında 9 noktaya koyulan ekmek kutularının sayısının ilerleyen süreçte artırılması hedefleniyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ekmek israfının önüne geçmek istediklerini ve halkımıza da bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemizde her gün milyonlarca ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek söylüyorum. Çayırova Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri sokak hayvanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde 9 ayrı pilot noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını artırmayı planlıyoruz. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır" dedi.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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