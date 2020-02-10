Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de mutfağa girerek öğreniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de mutfağa girerek öğreniyor

İHA

'Erasmus+' programı kapsamında Kocaeli'ye gelen Hollandalı öğrenciler, mutfağa girerek Türk yemeklerini öğrenmeye başladı.

Hollandalı öğrenciler Türk mutfağını Kocaeli'de mutfağa girerek öğreniyor

‘Erasmus+’ programı kapsamında Kocaeli’ye gelen Hollandalı öğrenciler, mutfağa girerek Türk yemeklerini öğrenmeye başladı.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesini sağlayan ‘Erasmus+’ programı Hollandalı öğrencilere Türk mutfağının kapılarını açtı. Hollandalı öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı restoranda Türk mutfağının önemli yemeklerinin yapımını öğreniyor. Hollanda’nın Schiedam şehrinde bulunan Lentiz Life College okulu Gastronomi öğrencileri Erasmus+ programıyla Kocaeli’ye geldi. Öğretmen Emiel Meijer ve öğrencileri Ashley Hook, Chantal Van Schajik, Fleur Hoogendijk, Kaya Zom, Lena Beets, Richene Geerman ve Silvana Van Steenjveen program kapsamında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan restoranda staj yapmaya başladı.

“Öğrencilerimiz Türk mutfağını ve Türk insanlarını çok sevdi”
Hollandalı 7 öğrenci 15 gün boyunca Türk yemeklerini yapacak. Eğitimleri süresince Hollandalı öğrencilere Türk şefler tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini öğretilecek. Hollanda Lentiz Life College İngilizce Öğretmeni ve Erasmus Plus Koordinatörü Fatma Güdük, programın faydasına değinerek, “Bugün Kocaeli’ye gelen öğrencilerimiz Hollanda’da Mesleki Gastronomi eğitimi alıyor. Okulumuz Erasmus Plus ile çalışıyor. Öğrencilerimiz bu program kapsamında Kocaeli’ye 2 haftalık staj için geldiler. Büyükşehir Belediyemizin bize verdiği imkan ile şehrin mutfağı Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağı ile tanıştı. Öğrencilerimiz Türk mutfağını ve Türk insanlarını çok sevdi” dedi.

“Amacımız öğrendiğimiz her bilgiyi Hollanda’ya taşımak”
Lentiz Life College okulu Gastronomi öğretmeni Emiel Meijer ise Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade ederek, “Öğrencilerimiz ile birlikte Türk mutfağını öğrenmek için Kocaeli’ye geldik. Burada Türk mutfağından önemli yemekler öğrendik. Özellikle köfte, künefe ve pideyi çok beğendik. Amacımız öğrendiğimiz her bilgiyi Hollanda’ya taşımak. Bize burada bu imkanı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Antikkapı’ya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KOCAELİ

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:34
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kocaman’dan Ankara temasları
YEREL HABERLER Başkan Kocaman’dan Ankara temasları
Sinyalizasyon arızalarına anında müdahale
YEREL HABERLER Sinyalizasyon arızalarına anında müdahale
Kağıtspor, Voleybol’da liderliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kağıtspor, Voleybol’da liderliğini sürdürüyor
Kartepe’ de değerler eğitimi
YEREL HABERLER Kartepe’ de değerler eğitimi
İsrafa karşı bayat ekmek kutusu
YEREL HABERLER İsrafa karşı bayat ekmek kutusu
Yolda aracı bozulan vatandaşa zabıta yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Yolda aracı bozulan vatandaşa zabıta yardım eli ...
Kartepeli kadınlar üretirken kazanacak
YEREL HABERLER Kartepeli kadınlar üretirken kazanacak
Süt kutularından uyuşturucu çıktı: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Süt kutularından uyuşturucu çıktı: 20 gözaltı
Gölcük´te silah kaçakçılığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gölcük´te silah kaçakçılığına 2 gözaltı
Kocaeli polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 gözaltı Süt paketlerine sakladıkları uyuşturucuları satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Kocaeli polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 ...
İntihar için hastane çatısına çıkan kişiyi görüntülemek için yarıştılar
YEREL HABERLER İntihar için hastane çatısına çıkan kişiyi ...
Hastanede eşini tacizle suçladığı kişiyi bıçakladı 
YEREL HABERLER Hastanede eşini tacizle suçladığı kişiyi bıçakladı 
Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
Başkan Şayir’den minik Yusuf’a sevindiren ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Şayir’den minik Yusuf’a sevindiren ziyaret
Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi
YEREL HABERLER Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması ...
Genel Sekreter Gündoğdu’dan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na inceleme
YEREL HABERLER Genel Sekreter Gündoğdu’dan Dilovası Yarı Olimpik ...
İzmit Belediyesi’nden kar mesaisi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden kar mesaisi
Emekliliğindeki boş zamanlarını spor yaparak değerlendiriyor
YEREL HABERLER Emekliliğindeki boş zamanlarını spor yaparak ...
Bu doğal yaşam parkına yabancı karavan tutkunları akın ediyor Kocaeli’deki doğal yaşam parkı Avrupalı kampçıların da rotasında yer alıyor
YEREL HABERLER Bu doğal yaşam parkına yabancı karavan tutkunları ...
İzmit Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
(Özel) Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş ...
Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’de fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına ...
(Görüntülü) Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X