Kağıtspor, Voleybol’da liderliğini sürdürüyor

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda 1881 Düzce Belediye Spor ile karşılaştı. Rakibini set vermeden 30 ile geçen mavi beyazlılar, liderlik yarışını sürdürdü. Mücadelenin ilk setini 2521 kazanan mavi beyazlı ekip, ligin iddialı ekiplerinden olan Düzce temsilcisini zorlu geçen 2. setten de 2520 ile geçti. Bu skor ile maç skorunda durumu 20’a getiren mavi beyazlılar son sette oyuna ağırlığını koydu. Setten 2521 galip ayrılarak maçı da 30’lik skorla kazanan Büyükşehir Kağıtspor, Milas Belediyespor’un önünde liderliğini sürdürdü.

Mavi beyazlılar ligin 19. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile deplasmanda mücadele edecekler. 16 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka Bursa Cengiz Göllü Spor salonunda saat 15.00’da oynanacak.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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