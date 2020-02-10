Başkan Tahir Büyükakın Türkiye’yi temsil edecek

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa’da düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin İzleme Komitesi Toplantısına katılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1013 Şubat tarihleri arasında Fransa’nın Metz kentinde yapılacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin(YBYK) İzleme Komitesi toplantısında Türkiye’yi temsil edecek. Başkan Büyükakın, YBYK Türkiye Denetim Eş Raportörlerinin “Türkiye Denetim Raporu” ile ilgili Denetim Komisyonu Toplantısında bir konuşma yapacak. Başkan Büyükakın bu konuşmanın yanı sıra, “Türkiye’de Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartının İzlenmesi” raporu üzerine de bir değerlendirme yapacak. Ulusal Heyet Başkanı olarak Türkiye’yi temsil edecek Başkan Büyükakın, bugün erken saatlerde Fransa’ya hareket etti.

Başkan Büyükakın, Çarşamba günü akşam saatlerinde Türkiye’ye dönecek.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:34

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.