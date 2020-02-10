Başkan Bıyık’tan Çınaraltı Meydanı müjdesi

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çınaraltı Meydanı'nı değiştirerek Darıca’ya yakışan modern bir mekan halline getireceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinlediği "Gönül Buluşmaları" toplantıları devam ediyor. Mahallelerde gerçekleşen "Gönül Buluşmaları"nın sekizincisi Darıca merkezde gerçekleşti. Bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, Yeni, Yalı, Cami ve Zincirlikuyu mahallelerinin muhtarları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi çöp kamyonlarını satın alarak çöp konusunu kendi bünyemizde çözdük. Bunu yaparak belediyemizi ciddi anlamda tasarruf ettirmiş olduk. Edilen bu tasarrufla kasada kalan parayı ne yapacağız? Yine sizin için kullanacağız. Başta merkez mahallelerimizde olmak üzere ana caddelerde çöp konteynerlerini yer altına alacağız. Modern kaldırımları ve ışıklandırmasıyla prestijli caddeler oluşturacağız” dedi.

Darıca tarihi Çınaraltı Meydanı ile ilgili vatandaşlara müjde veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Buradan Çınaraltı Meydanı ile ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Çınaraltı bizim için önemli ve değerli bir alan. Bizim tarihimizden de bir parça. Çınaraltı’nın mevcut halinin ilçemize yakışmadığını düşünüyorum. Çınaraltı için yeni bir proje hazırlıyoruz. Buradan esnafımıza da sesleniyorum. Orada eski anlayışla ticaret yapılmasından yana değiliz. Elbirliği ile güzel bir çalışma yapacağız. Darıca’ya yakışan şık ve modern bir mekan haline getireceğiz” diye konuştu.

Darıca’nın sahillerini tamamen millete açtıklarını belirten Bıyık, “Askeri alanla ilgili çeşitli dedikodular ortaya atılıyordu. Buradan bir kez daha söylüyorum. Sahillerimizi tamamen milletimize açıyoruz. Askeri alanda da aynı şekilde millet için projeler üretiliyor. Büyükşehir Belediyemiz orada ciddi bir çalışma yaptı ve Millet Bahçesi’ni hizmete açtık. Eskihisar bağlantısı bitiyor. Darıca merkezde inşaatı devam eden Kapalı Pazar konusunda da sona geldik. Mayıs gibi bitecek. Yaz aylarında merkezdeki kapalı pazarımız hizmete girmiş olacak. Kale Park’ın orada tuvalet sorununu çözdük. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda umumi tuvaleti ücretsiz olarak hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

Darıca'nın tarihi dokusunun yaşatılması için yaptıkları çalışmalara değinen Bıyık, “Darıca’yı daha da güzelleştirmek için projeler hazırladık. Ama bunu yaparken bir yandan da Darıca’nın tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Kale Park’ın restore edilmesi için de çalışıyoruz. Tıpkı İskoliye Mektebi ve Tekel Binası gibi Kale Park’ın da restoresi için proje hazırlıyoruz. Darıca’da bulunan diğer tarihi binalar için de aynı şekilde çalışma planlıyoruz. Darıca’nın sosyal tesislerini de ilçemize yakışan modern tesisler haline getiriyoruz. 'Darıca, sahil kenti ama balık yiyecek yerimiz yok' deniliyordu. Bunun için Teras Kafe’de çalışma yapıyoruz. Orayı güzel bir balık restoranı haline getiriyoruz. Çamlık Park’ın olduğu alanda da eğitim camiası ve öğretmenlerimizin talebi doğrultusunda öğretmenlerimizin güzel vakit geçirebileceği sosyal bir tesis haline getireceğiz. Bizden öğretmenevi talebi vardı onun için eğitim camiasının hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Tek tek bütün vatandaşları dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, şikayet ve talepleri dinleyerek notlar aldı. Mahalle sakinleri de halk buluşmasında kendilerini dinlediği için Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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