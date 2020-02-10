Namaz kılarken hayatını kaybetti

'Babam ve ben'

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Şerafettin Bağcı (81) evinde namaz kıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Körfez Yavuz Selim Mahallesi´nde oturan Şerafettin Bağcı, dün yatsı namazı kılmak için odasına gitti. Şerafettin Bağcı'nın uzun süre odadan çıkmaması üzerine merak eden yakınları içeri girdi. Yakınları, seccadesini yere sererek namaz kılan Şerafettin Bağcı'yı hareketsiz halde görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Bağcı'nın kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. 7 çocuk babası olan Şerafettin Bağcı´nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa´ya gönderildi.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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