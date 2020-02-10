Başiskele’nin yeni üst geçidine kauçuk kaplama

Başiskele Belediyesi, ilçe sakinlerinin ulaşım konusunda sorun yaşamasının önüne geçmek, güvenli araç ve yaya akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başiskeleli vatandaşların istekleri doğrultusunda D130 Karayolu’ndan yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş yapabilmeleri için ilçeye yeni bir yaya üst geçidi daha ilçeye kazandıran Başiskele Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmalar sonucunda yeni hizmete açılan üst geçide kauçuk zemin kaplama yaptırdı.

Sahil Mahallesi’ni ikiye bölen karayolunun sahil kısmında yer alan yolbaşı sokak ve karşısında kalan Atatürk Caddesi’ni birleştiren yaya üst geçidinde kauçuk zemin kaplama çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Çelik konstrüksiyondan yapılan üst geçidin kauçuk zeminle kaplanmasıyla yayalar daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş sağlayacak.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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