Kocaeli merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Kocaeli ve İstanbul’da Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 13 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli ve İstanbul’da operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda süt ambalajlarına zulalanmış halde 28 kilo 660 gram toz esrar, 3 bin 438 adet sentetik ecza hap, bin 183 adet captagon hap, 184 adet extacy hap, 3 adet hassas terazi ve 3 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahıslar emniyete tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 13’ünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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