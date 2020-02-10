10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

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KOCAELİ´de 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan aranan T.M.C., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Silahla yol kesmek suretiyle yağma' suçundan hakkında 10 yıl ağır hapis cezası bulunan T.M.C.´nin İzmit´te olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından T.M.C. yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KOCAELİ 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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