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Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

İHA

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçe sınırları içerisinde günübirlik evlere yönelik mücadele başlattı.

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçe sınırları içerisinde günübirlik evlere yönelik mücadele başlattı.
Otel ve pansiyona göre daha ekonomik olan ve birkaç günlüğüne de olsa kullanılabilen evlerin sayısının son yıllarda artması üzerine denetimler giderek arttırıldı. İlçe genelinde bu evlerin ruhsatsız olarak kontrolsüz artması ciddi bir sorun haline gelmiş bu evlerin hangi amaçla ve kimler tarafından kullanıldığının tespit edilememesi ve güvenlik sorunlarına yol açması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğüne gelen şikayetler üzerine gayri resmi otelcilik hizmeti verilmesinin önüne geçmek ve vergi kaybını önlemek adına Zabıta Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince müşterek yapılan çalışmada 5 adet günübirlik ev mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünün bu tür ruhsatsız faaliyet gösteren yerlere yönelik denetimleri devam ediyor. Vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 642 58 00, Alo 155 Polis ve Alo Zabıta 153 nolu hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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