Kocaeli'de, 65 bin 672 kişiye İŞKUR ile istihdam sağlandı

-TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli'de imalat sektörü başta olmak üzere inşaat ve depolama sektörlerinde eleman alımı olduğunu, 2019 yılında 65 bin 672 kişinin istihdamına aracılık ettiklerini söyledi.

'Sanayinin kalbi' olarak nitelendirilen Kocaeli'nde 2019 yılında İŞKUR tarafından 25 bin iş yeri ziyaret edilerek, 65 bin 672 kişinin istihdam edilmesine aracılık edildi. İŞKUR Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, kentte en fazla imalat sektöründe eleman alındığını söyleyerek, "Kocaeli'nde en çok imalat sektöründe eleman alınır daha sonra inşaat ve depolama sektörlerinde eleman alımı olur. Buna doğru orantılı olarak da en çok beden işçisi tercih ediliyor. Biz de en çok beden işçisi temin etme noktasında yardımcı olma durumumuz oluyor. Üniversite mezunlarına zorlanıyoruz, çünkü herkes aynı bölümleri bitirmiş, o bölümden bir kişi alınacak ama 4 bin müracaat var. Beden işçiliğinde fazla elaman alındığı için daha rahat yönlendirme yapabiliyoruz. Bu sebeple en fazla beden işçiliğinde eleman yönlendirme yapıyoruz. Bu da imalat sektöründe yaklaşık yüzde 35'lik bir oranla bunun başında geliyor daha sonra inşaat sektörleri ve diğerleri geliyor" dedi.

'65 BİN 672 KİŞİNİN İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİK'

İşsiz kalmamasını hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Geçen yıl 65 bin 672 kişinin istihdamında aracılık ettik. Geçen yıl 25 bin 422 iş yerini ziyaret ederek açık işleri tespit ettik. Bu tespiti yaptıktan sonra bize geçen yıl gelen 214 bin kişiyi bu açık işlere yönlendirdik. Daha sonra aracılık işlerini de halledip 65 bin 672 kişiyi de işe yerleştirmiş olduk. Buna istinaden işbaşı eğitimine de destek olduk, 9 bin 252 kişiyi işbaşı eğitiminin ardından işe almış olduk. Kamuya verdiğimiz elemanlar da oldu, 3 bin 538 kişiye de toplum yararına programdan kamuya çalışmaya verdik. Amacımız işsiz olan kimsenin kalmaması" diye konuştu.

İŞKUR olarak yıllık hedeflerine ulaştıklarını kaydeden İl Müdürü Yılmaz, "İşsizlik sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem işsizliğin azaltılması hem de çalışanların çalıştığı yerlerde sabit tutulmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Hem işçiye hem de işverene her iki tarafa da maddi noktada da iş noktasında da destek olmaya devam ediyoruz. Geçen yıla baktığımızda güzel bir yıl geçirdiğimizi görüyorum hedef noktasında. Bizim her konuyla hedeflerimiz vardı hepsinde hedeflere ulaştık ve bazılarında hedefleri geçtik, diyebilirim. Bizim en büyük hedefimiz, dışarıda iş arayan bütün vatandaşların iş bulmalarında yardımcı olmak" dedi.



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