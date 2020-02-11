Siwar'ın ölümünde baba ve ağabey suçlamaları kabul etmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Siwar'ın ölümünde baba ve ağabey suçlamaları kabul etmedi

DHA

İZMİT´te, Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Siwar Keblaw'ın (20), 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ağabey Yahya Keblaw ile baba Zehkerya Keblaw, suçlamaları kabul etmedi.

İZMİT´te, Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Siwar Keblaw'ın (20), 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ağabey Yahya Keblaw ile baba Zehkerya Keblaw, suçlamaları kabul etmedi.
İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen yıl 5 Şubat günü yaşanan olayda, Siwar Keblaw ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti. Genç kızın öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde, genç kızın, beton zemine düştükten sonra babası ve ağabeyi tarafından eve taşındığı ortaya çıktı. Odasının kapısının kırıldığı da ortaya çıkan genç kızın boğazında morluklar olduğu tespit edildi. Evde bulunan baba Zekherya Keblaw gözaltına alınırken, olaydan sonra kaçan ağabey Yahya Keblaw, İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.
Haklarında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Alt soydan akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan dava açılan 2 tutuklunun yargılanmasına devam edildi.
Mahkeme başkanı, güvenlik kameralarıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, genç kızın düşmesinden kısa süre sonra baba Keblaw´ın elinde siyah bir poşetle evden çıktığının, bir süre sonra da poşet olmadan geri döndüğünün tespit edildiğini bildirdi.  Bunun üzerine söz alan Zekherya Keblaw, "Kızımın kanlı yüzünü sildiğim peçeteleri poşete koydum. Ambulansı beklerken poşeti çöpe atmak için evden çıktım. Yahya bu sırada yanımda değildi. Görüntüler buna ilişkindir" dedi.
Mütaalası sorulan Cumhuriyet savcısı ise sanıkların, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, tahliye edilmelerini talep etti. Sanıkların avukatları da müvekkillerinin mağdur olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.
SUÇSUZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Duruşma sonunda yeniden söz verilen baba Zekherya Keblaw, "Benim ve ailemin bu olayda hiçbir suçu yoktur. Bizim kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Kendi evladını öldürecek kadar cani insanlar olmadığımız gibi inancımız da buna el vermez. Önceki ifadelerimizde de söylediğim gibi biz suç işlemedik. Kızım intihar etti. Cezaevinde olmamız bize azap çektirmektedir" derken, ağabey Yahya Keblaw, "Biz bir şey yapmadık. Ben kardeşimin cenaze törenine bile katılamadım, yasını da yaşayamadım. İnsanların da bize cani gözüyle bakması yeter. Tahliye edilmemizi istiyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
(Görüntülü) Kocaeli'de, 65 bin 672 kişiye İŞKUR ile istihdam sağlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kocaeli'de, 65 bin 672 kişiye İŞKUR ile ...
İzmit Belediyespor U-18’de namağlup şampiyon
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor U-18’de namağlup şampiyon
'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi
Kağıtsporlu judocular turnuvaya damga vurdu
YEREL HABERLER Kağıtsporlu judocular turnuvaya damga vurdu
Leyla Atakan mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Leyla Atakan mezarı başında anıldı
3. Lig kulübü başkanından şike iddiası! Gölcükspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Darıca G.B.’den açıklama Kulüp Başkanı Gülen: “Hangi vasıfla benim futbolcumu arıyorsun”
YEREL HABERLER 3. Lig kulübü başkanından şike iddiası! Gölcükspor ...
Başiskele’de sokak hayvanlarına yardım eli
YEREL HABERLER Başiskele’de sokak hayvanlarına yardım eli
İsrailli genç kızı öldürdüğü iddia edilen baba ve ağabey suçlamaları reddetti Genç Siwar’ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
YEREL HABERLER İsrailli genç kızı öldürdüğü iddia edilen baba ve ...
İzmit Belediyesi Çetin Emeç’in ismini kütüphanede yaşatacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi Çetin Emeç’in ismini kütüphanede ...
Köseler, PTT şubesine kavuştu
YEREL HABERLER Köseler, PTT şubesine kavuştu
Başiskele sahilinde temizlik
YEREL HABERLER Başiskele sahilinde temizlik
İzmit Belediyesi’nden ölçü ve tartı muayenesi uyarı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden ölçü ve tartı muayenesi uyarı
Gündoğdu’dan duyarlı personellere teşekkür
YEREL HABERLER Gündoğdu’dan duyarlı personellere teşekkür
Kocaeli'de, 65 bin 672 kişiye İŞKUR ile istihdam sağlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de, 65 bin 672 kişiye İŞKUR ile istihdam ...
Darıca yazarlık okulu başlıyor
YEREL HABERLER Darıca yazarlık okulu başlıyor
Kocaeli’deki toplu taşıma araçlarına virüs ve mikrop önlemi
YEREL HABERLER Kocaeli’deki toplu taşıma araçlarına virüs ve mikrop ...
Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi
YEREL HABERLER Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi
Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında ...
İzmit'te kaçak yapılar cezalandırılıyor
YEREL HABERLER İzmit'te kaçak yapılar cezalandırılıyor
Başkan Söğüt, “Körfez’i yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Körfez’i yarınlara en güzel şekilde ...
Jandarmanın durdurduğu araç uyuşturucu zulası çıktı: 2 gözaltı 2 bin 475 uyuşturucu hap ve 2 kilo 10 gram uyuşturucuyu araca zulaladılar
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu araç uyuşturucu zulası çıktı: ...
Minyatür ve Katı süsleme sanatları Kocaeli’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Minyatür ve Katı süsleme sanatları Kocaeli’de ...
Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X