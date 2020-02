Türk özel eğitim merkezinin başarısı, Alman uzmana örnek oldu

Duyu Bütünleme Uzmanı Melanie Behning, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin başarısını incelemek için Almanya’dan Kocaeli’ye geldi. Merkezde gözlemlerde bulunan Behning, “Çok profesyonel çalışıyorlar ve ailelerin katılımına çok değer veriyorlar” dedi.



Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitimde gösterdiği başarılarla uzmanların ilgisini çekiyor. Kısa süre önce Almanya’nın Stuttgart şehrine davet edilerek kullandıkları metotları, başarılarının sırrını ailelerle paylaşan merkez, Alman uzmanlardan da büyük ilgi gördü. Merkezin birçok çocuğu eğitimle sağlığına kavuşturduğunu öğrenen Alman Duyu Bütünleme Uzmanı Ergotherapıe Melanie Behning de merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 3 gün boyunca merkezde ailelerle görüşüp eğitimleri gözlemleyen Behning, yetkililerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yaptığı gözlemlerin ardından kurum ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Behning, merkezde incelemelerde bulunmanın kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi.



"Doğa ile iç içe havası temiz denize yakın bir yerde bulunuyor"

Çocukların doğa ile iç içe bir okulda eğitim görmelerinin ilgisini çektiğini belirten Behning, “Atlantis çok güzel bir mekanda tepe üzerine kurulu doğa ile iç içe havası temiz denize yakın bir yerde bulunuyor. Terapi merkezi binalarının kuruluş şekli ailelerin birbirleri ile iletişim haline geçmesine imkan sağlamaktadır. Burada çocuklarını beklerken kendi deneyimlerini de birbirlerine anlatma imkanları buluyorlar. Bu da çok yardımcı ve destekleyici bir durum ve güzel bir atmosfer oluşturuyor. Çocuklar servis ile getiriliyor ve arkadaşça karşılanıyor. Her çocuk öğretmeniyle birlikte derse gidiyor ve ders sonunda aile bilgilendirmeleri yapılıyor. Eğitimciler ders içi performansı ile ilgili iletişime geçiyor. Dersler koordineli bir şekilde sürdürülüyor. Her eğitimci ders ile ilgili bilgilendirme yaptığı için dersler aile ve öğretmenlerin iş birliği içinde ilerliyor” dedi.



“Hayvanlar ve park alanı rahatlık ve ferahlık hissettiriyor"

Kurumu ziyaret etmesinin amacını başarılı bir şekilde kullanılan metotları yerinde incelemek olduğunu ifade eden Behning, merkezde bulunan hayvanların çocukların gelişimine katkı sağladığını belirterek, “Hayvanlar ve park alanı rahatlık ve ferahlık hissettiriyor. Bu alan çocuklara rahat hareket etme imkanı verdiğinden kendilerini iyi hissediyorlar. Bu da çocukların öz güvenini ve gelişimini olumlu etkiliyor. Selim’in Almanya’da benim terapi merkezimde bulunduğunda ve bu arada Atlantis terapi merkezinde belli bir süre eğitim aldıktan sonra tekrar bana geldiğinde çok geliştiğini ve çok mesafe kat ettiğini gördüğümde Atlantis’i ziyaret etmem gerektiğine karar verdim. Ekiz ailesiyle birlikte Atlantis terapi merkezi kurucusu olan Mehmet Ali Kaşka ve Vasıf Evren’i ziyaret ettik. Benim ilgimi çeken hangi terapi metotları ile Selim’in bu kadar geliştiğini görmek istememdi” diye konuştu.



"Çok profesyonel çalışıyorlar"

Yaptığı gözlemlerde kullanılan metotların başarıların yaşanmasını sağladığını gördüğünü söyleyen Behning, “Geldiğimde çok dostane karşılandım. Kaşka bana zamanını ayırdı ve Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ana fikrini anlattı. Kaşka benim dersleri izlememe izin verdi ve Atlantis’in eğitim metotlarını görmemi sağladı. Bütün eğitimciler çok samimi ve kalpten karşıladılar. Çok profesyonel çalışıyorlar ve ailelerin katılımına çok değer veriyorlar. Çocuklar belli bölümlerde oyunlar ile eğitiliyor ve her 40 dakikada bir değişik bir eğitimci ile derse giriyorlar. Çocuklar değişik eğitimci ile derse gitmeyi seviyorlar. Eğitimciler serbestçe ve organize bir şekilde hareket ediyorlar. Dikkatimi çeken şey güzel bir takım çalışması ve beraber hareket edilmesi eğitimcilerin kendi aralarında aile atmosferi oluşturuyor ve bu profesyonellik başarıya bir adım daha yaklaştırıyor” şeklinde konuştu.



"Bu kadar oluşumu bir arada tutabilmek kolay bir iş değil"

“Güzel ve yoğun bir şekilde sıkılmadan çalışmanın rahatlığı da gözlemlediklerim arasında” diyerek sözlerini sürdüren Duyu Bütünleme Uzmanı Melanie Behning, “Herkes için bir şeyler düşünülmüş. Eğitim merkezinde bulunan hayvanlar insanların stres atmasını ve rahatlamasını sağlıyor. Bu kadar oluşumu bir arada tutabilmek, burayı yönetebilmek elbette kolay bir iş değil. Eğitimcilerin yaka kartlarında kim oldukları ve branşlarını görebilirsiniz. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin başarılarının devamını diliyorum. Ailelere de başarı ve mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı.

