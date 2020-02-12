Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirmek isterken kaza yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen'in kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kardeşlerin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından Fırat Kalbişen, mülakata girmek için yürüyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne gitti.

Kaza, öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Çarşıbaşı Sokak´ta meydana geldi. Cesur Kalbişen, 81 AR 755 plakalı otomobiliyle kardeşi Fırat Kalbişen´i, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmek için yola çıktı. Ancak Kalbişen'in kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kalbişen kardeşler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından Fırat Kalbişen, mülakata gireceği olay yeri yakınındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´ne yürüyerek, gitti. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.