Kaçak göçmen operasyonunda 3 gözaltı

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KOCAELİ´nın Gebze ilçesinde, kaçak göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına olanak sağlayan 3 kişi gözaltına alınırken, 48´i Afganistan, 2´si Özbekistan uyruklu 50 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde kaçak göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına imkan sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi. Kaçak göçmenlere iş bulup, barınma imkanı sağladığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla 48´i Afganistan, 2´si Özbekistan uyruklu 50 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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