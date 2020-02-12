VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü’nden Doç. Dr. Meki Bilici, 714 Şubat haftasının Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftası olduğunu vurgulayarak bu haftada düzenlenen etkinliklerle toplumun bilgilendirildiğini belirtti.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Meki Bilici, her 100 çocuktan 1’inin doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya geldiğini belirtti. Dikkatli muayene sayesinde çocuklarda bu hastalığın teşhis edilebildiğini aktaran Doç. Dr. Bilici, erken tanının önemine vurgu yaptı. Erken teşhis edilemeyen hastaların ise ameliyat şansını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bilici, "Her 100 çocuktan 1’i doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya gelmektedir. Bu oran doğuştan kalça çıkığının 10 katı ve Kistik Fibrozis’in 25 katı kadar yüksek bir orandır. Bu hastaların önemli bir kısmı, daha anne karnındayken yapılan Fetal Ekokardiyografi sayesinde tanı alıyor. Tanı almayan hastalar ise bebeğin annebabasının, aile hekiminin veya pediatri uzmanının dikkatli gözlemi ve muayenesi sayesinde teşhis edilebilir. Teşhis edilmeyen hastalar ameliyat şansını kaybedebileceği için erken tanı almaları çok önemlidir" dedi.

Belirtiler arasında morarmanın önemli bir bulgu olduğunu ancak morarma şikayeti görülmeyen çocuklarda da kalp hastalığı olabileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Meki Bilici, "Morarması olan çocukların önemli bir kısmında kalp hastalığı olabiliyor. Ancak vücudunda morarma görülmeyen bazı çocuklarda çabuk yorulma, kilo alamama, kalpte üfürüm, gelişme geriliği, hızlı ve güçlükle nefes alıp verme, bayılma gibi şikayetlerden biri varsa, mutlaka bir çocuk kardiyoloji uzmanına muayene ettirilmesi gerekir" diye konuştu.

Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde Türkiye'nin gurur duyulacak bir konumda olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bilici, Avrupa ile Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeden hastaların ülkemize gelerek tedavi gördüğünü belirtti. Bebek doğmadan önce çektirilen fetal ekokardiyografinin kalp hastalıklarının tanısı için oldukça önemli olduğuna da değinen Doç. Dr. Meki Bilici, "Bu nedenle annede, babada veya kardeşlerinde doğumsal kalp hastalığı saptanan bebekler ile ayrıntılı ultrasonda böbrek, beyin, bağırsak sisteminde herhangi bir anormallik saptanan bebeklere, ritim problemi olan bebeklere, suyu az olan bebeklere ve suyu çok olan bebeklere fetal ekokardiyografi yapılması gerekir" şeklinde konuştu.

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