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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Kocaeli'de kaza anı güvenlik kamerasında

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki yaya, servis minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. D100 kara yolunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 06.50 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Dilaver P., D100 kara yolu yan yolda karşıya geçmeye çalıştığı sırada M.K.'nın kullandığı servis minibüsünün çarpması sonucu yola savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Çarpmanın etkisiyle şoka giren servis sürücüsü M.K., aracı bir süre sonra durdurabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Dilaver P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde D100 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilaver P., servis minibüsünün çarpması sonucu yola savruluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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