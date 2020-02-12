KO-MEK’ten Kandıralı hanımlara cenaze hizmetleri kursu

KOMEK bünyesinde açılan kurs ike Kandıralı hanımlara, cenaze yıkama ve kefenleme üzerine eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitim kursları, vatandaşların talepleri doğrultusunda kurslar açmaya devam ediyor. KOMEK, bu çerçevede Kandıralı hanımların isteği kapsamında cenaze hizmetleri kursu açtı. Kursta, cansız manken üzerinde, cenaze yıkama ve kefenleme konusunda eğitim verildi. KOMEK Kandıra Kurs Merkezi’nde açılan kursa toplam 20 kadın katıldı. 4 gün süreyle toplam 32 saat kurs gören Kandıralı hanımlar, cenaze hizmetleri konusunda önemli bir deneyim ve bilgi elde etti. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler KOMEK sertifikası almaya hak kazandı.

Öte yandan eğitime katılan hanımlar, kendilerinden gelen talebi yerine getirerek, ilçelerinde cenaze yıkama ve kefenleme konusunda kurs açan KOMEK’e teşekkür etti. Bu konuda çok az sayıda kişinin bilgisi olduğunu kaydeden hanımlar, “Bu işi bilen ve gönüllü olarak yapanlar azaldı. İlçemiz ve köylerimizde bayan cenazelerini yıkayıp kefenleyecek kişi bulmakta bazen zorlanıyorduk. KOMEK’e bu eksikliğimizi ilettik ve eğitim istedik. Talebimiz olumlu yanıt aldı ve hemen eğitime geçildi. KOMEK’e ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.