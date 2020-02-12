Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdiği belirlenen 3 kadından 1’i yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların Ö.B., B.V. ve Ş.G. isimli 3 kadın olduğu tespit edildi. Şüphelilerden B.V.’nin cezaevinde olduğu tespit edilirken, Ö.B. ise dün İstanbul Kartal’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Ö.B.’nin evden hırsızlık suçundan 21 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Girdiği evlerden yaklaşık 10 bin TL değerinde altın ve nakit para çaldığı iddia edilen Ö.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.G.’nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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