Körfez’de budama çalışmaları sürüyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri şehir merkezinin muhtelif yerlerinde ağaç budama çalışmalarına devam ediyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, cadde ve bulvarlar ile parklarda bulunan bodur ağaçlarda budama çalışması yaptı. Kış şartlarında bitkilerin sağlıklı şekilde kalması için yapılan çalışmalar kentin dört bir noktasında belirli bir periyot çerçevesinde gerçekleştirildi. Çevre koruma önlemlerini alarak caddenin sağ sol taraflarında bulunan ağaçları budayan ekipler çalışmaların bahar aylarına kadar devam edeceğini aktardı. Ekipler son olarak Modül Çelik, Şehit Erdoğan Çöpoğlu ve Kiraz Parklarında çalışma gerçekleştirdi.

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