15 kişi mülakata girmeye hak kazandı

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İzmit Belediyesinde, Sosyal Hizmet Uzmanı olmak için sınava girene 62 kişiden 15’i mülakata girmeye hak kazandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmit Belediyesinin kendi bünyesinde çalışacağı teknik personellerini sınavla işe alma döneminin başladığı duyurulmuştu. İzmit Belediyesi bünyesinde çalışacak 3 adet Sosyal Hizmet Uzmanı kadrosu için 62 kişi Belsa Plaza’da gerçekleşen sınava girdi. Sınava giren 62 kişiden 15’i 14 Şubat Cuma günü saat 10.00’da Belsa Plaza 9. katta gerçekleşecek mülakata girmeye hak kazandı.

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