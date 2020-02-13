Başkan Hürriyet’ten çocuklara armağan

İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği öncülüğünde okullara ulaştırılmak üzere basket maçında taraftarların sahaya attığı pelüş oyuncaklar, çocukların yüzünü güldürdü.

İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında toplanan oyuncaklar minik öğrencilere ulaştırıldı. Okullara göndermek üzere İzmit Belediyespor Fenerbahçe Öznur Kablo maçında taraftarların tribünlerden sahaya attığı pelüş oyuncaklar, okullardaki çocuklara dağıtıldı. Kampanyada toplanan oyuncaklar, 28 Haziran, Akmeşe, Balören, Bayraktar, Çubuklu Osmaniye, Farabi, Fatma Seher, Hakkaniye, İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu, Solaklar, Şehit Ümit Balkan, Topçular ve Yenimahalle İlkokullarında bulunan öğrencilere hediye edildi.

Toplam 989 adet pelüş oyuncağın dağıtıldığı okullarda yetkililer, “Oyuncaklar çocukların hayal gücünü ön plana çıkartırken gelişimlerine de katkı sağlıyor. Ne yazık ki bu imkâna ulaşamayan çocuklarımız var. Bu sebeple çocuklarımızı düşünen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, Hayallere Köprü Kuruyoruz Dernek Başkanı Mehmet Salıcı’ya ve taraftarlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

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