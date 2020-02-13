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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) İkiz futbolcu kardeşler, hakemi de şaşırtıyor

DHA


Körfez Birlikspor forması giyen ikiz futbolcular Hasan ile Cengiz Furuncu (42), benzerlikleri ile zaman zaman hem hakemlerin, hem de antrenörlerinin zor durumda kalmasına neden oluyor. İkiz olmalarından dolayı yeşil sahada ilginç olaylar yaşadıklarını ifade eden Hasan Furuncu, gençlik yıllarında sakatlanan kardeşinin yerine formayı giyip maçta oynadığını, hakemin de bu durumu anlamadığını söyledi. Hasan Furuncu, bu benzerliğin zaman zaman aile içerisinde de yaşandığını belirterek, Hasan'ın oğlu benim bacaklarıma sarılıp baba diyordu 3 yaşına kadar diye konuştu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2'nci Amatör Lig'de mücadele eden Körfez Birlikspor forması giyen ikiz kardeşler Hasan ile Cengiz Furuncu, benzerlikleri ile zaman zaman hem hakemlerin hem de antrenörlerinin zor durumda kalmasına neden oluyor. Doğdukları günden bu yana sürekli beraber yaşadıklarını ifade eden ikiz kardeşler, şu anda aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı apartmanda oturuyor ve aynı takımda top koşturuyor.  
İkiz kardeşiyle beraber aynı takımda ve aynı mevkide futbol oynamanın hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu ifade eden Cengiz Furuncu, İkiz kardeşimle beraber Körfez Birlikspor'da futbol oynuyoruz. İkiz olduğumuz için karıştırılıyoruz, çok fazla anımız oldu spor hayatımızda. 25 yıldır futbol oynuyoruz. En ilginç olanlardan biri de, Mustafa Çulcu hocamızla Kocaelispor ile maç yaptığımızda başımıza geldi. Bu maçta oyuncu değiştirme hakkımız bitmişti. Kardeşim Hasan o sırada oyundan çıkmıştı. Ben de ufak bir sakatlık yaşadım, oyuna devam edemeyecektim. Mecburen takım eksik kalmasın diye, kulübeye gelip belli etmeden formayı Hasan'a verdim ve Hasan benim yerime oyuna devam etti. Kimse anlamadı, maçtan sonra söyledik herkese, hem güldüler hem çok şaşırdılar dedi. 
BU ADAMDAN KAÇ TANE VAR SAHADA
Yeşil sahaya çıktıkları zaman rakip takımın oyuncularının bazen şaşkınlık yaşadıklarını söyleyen Cengiz Furuncu şöyle konuştu  Bir maçta da rakip santraforla yaşadığımız ilginç bir diyalog vardı. Maç başlayalı 15 dakika olmuştu, bir baktım ki rakip takımın oyuncusu bana şakın bir şekilde bakıyor. 'Kardeşim nasıl bir şeysiniz, birinizi geçiyorum karşıma öteki çıkıyor. Bu adamdan kaç tane var sahada' diye tepki vermişti. Sahada böyle gülümsememize neden olan olaylar oluyor ve bu bizi mutlu ediyor. 
İLK 15 DAKİKA RAKİPLE DİYALOG HALİNDE GEÇİYOR
Sahada ikiz kardeşleri gören rakip takım oyuncularının kısa süreli şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Hasan Furuncu, Şaşırıyorlar çünkü maçlarda ikiz futbolcu olmanın yeri farklı oluyor. Zaten sahaya çıktığımızda ilk 10-15 dakika rakiple diyalog halinde geçiyor. İkimizin de aynı mevkide stoper olarak oynaması sebebiyle güzel anılarımız oluyor. Taraftarlar da çok seviyor bizi. Kocaeli Körfez'de bir döneme damga vurduk, tanındık ve sevildik. Futbol, dünyanın en güzel mesleklerinden biri dedi. 
KARDEŞİMİN OĞLU BANA 'BABA' DİYORDU
Hasan Furuncu, bu benzerliğin zaman zaman aile içerisinde de yaşandığını belirterek, Hasan'ın oğlu benim bacaklarıma sarılıp baba diyordu 3 yaşına kadar. Biraz daha büyüdükten sonra, artık yüzümüze bakıp anlıyor sanırım bakışlardan. Ama sıkıntı çekmiyoruz, birimiz bir yere gideceği zaman birbirimize bırakabiliyoruz. Baba diye geliyor kalıyor yani anlamıyor diye konuştu. 
YAN HAKEM BENİ OYUNA ALMADI
Pendikspor ile oynadıkları bir karşılaşmada oyuna girmek için yan hakemin yanına geldiğini ve yan hakemin de kendisini o sırada sahada olan Cengiz ile karıştırdığını ve oyuna almadığını söyleyen Hasan Furuncu, Bugüne kadar hiç ayrılmadık, şu anda da altlı üstlü oturuyoruz. İş yerinde de beraberiz. Hiç ayrılmadık yani. Pendikspor ile oynadığımız 3. Lig maçında ben yedek kulübesindeydim kardeşim sahada oynuyordu. Yan hakeme oyuncu değişikliği için gittiğimde kadın bir yan hakem vardı, 'Siz nasıl izinsiz oyundan çıkarsınız' diye bana bağırdı. Orta hakemi çağırdı bana kart göstermesini istedi. Bende kendimi ifade edemedim, baktım bu böyle olmayacak, Cengiz'e seslendim ikimizi birden görünce çok şaşırdı, gülmeye başladı. O andan sonra oyuna girebildim dedi.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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