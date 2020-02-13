Kocaeli’de kurduğu “Robotik Kodlama” sınıfları açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Tüpraş'ın destekleriyle oluşturulan robotik kodlama, üç boyutlu modelleme ve üretim beceri sınıfları öğrencilerin hizmetine sunuldu.



Tüpraş, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 4 ilde yer alan 30 ortaöğretim okulunda robotik kodlama, üç boyutlu modelleme ve üretim beceri sınıflarını kurdu. Proje kapsamında kurulan İzmit Şehit Alper Al Ortaokulu’nda kurulan sınıfların açılışı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin son yıllarda önemi giderek artan robotik kodlama, üç boyutlu modelleme alanlarında becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan sınıflarının açılış töreninde konuşan ev sahibi Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, projenin önemine dikkat çekti.



Projenin amaçları hakkında bilgiler veren Yelmenoğlu, “Projemizde amacımız herkesin teknolojiyle güçlenmesine katkı sağlamak. Çünkü geleceğin odağında teknoloji yatıyor. Teknolojik eğitimlerin erken dönemlerde verilmesi ufku açık, çağın gereklerini yerine getiren kuşakların yetişmesinde çok önemli rol oynuyor. Biz de bu projemizde çocuklarımızın erken yaşta bilim teknoloji ve inovasyon ile tanışmasını tasarım alanındaki becerilerini arttırmayı hedefledik. Bugüne dek 4 rafinerimizin bulunduğu İzmit, İzmir, Kırıkkale ve batmanda toplam 30 adet robotik kodlama, 3 boyutlu modelleme ve üretim beceri sınıfını kurduk. 12 bin öğrencimize ulaştık’’ dedi.



Daha sonra söz alarak Koç Topluluğu’nun başlattığı eğitim projeleri hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Levent Çakıroğlu, “Bu iş birliği, öğrenci ve öğretmenlere yönelik davranışsal ve teknik becerileri geliştirmeyi hedefliyor. Mesleki ve teknik liselerde, Endüstri 4.0 dönüşümünün sağlanmasına örnek teşkil edecek yenilikçi bir okulsektör iş birliği modelini ortaya koymak üzere çalışıyoruz. Bu model; öğrenci, öğretmen ve sektör temsilcilerinin birlikte öğrenmesini, düşünmesini ve üretmesini esas alıyor” diye konuştu.



Son olarak hızla değişen bilgi ve teknolojiyi yakalamak için eğitimin geliştirilmesinin önemine değinen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Özellikle sanayinin de başkenti diyebileceğimiz konumda bulunması nedeniyle ilimiz bakımından da büyük önem taşıyor. Kocaeli genelinde 116 okulumuzu öncelikli okul olarak belirledik. Bir liseye bir ortaokula bu sınıfları yapmak ve çocuklara da bu okullarımıza götürerek bu sınıflardan yararlanmalarını ve eğitim noktasında kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlarını vermek için çalışmalarımıza başlattık. Bugün itibariyle Kocaeli’de toplamda 65 robotik kodlama sınıflarını tamamlamış bulunmaktayız. Bunların 33 hayırseverlerimizin katkılarıyla elde ettiğimiz imkanlarıyla gerçekleştirilenler 10 Milli Eğitim Bakanlığının 22’si Kocaeli belediyesinin imkanlarıyla gerçekleşen kodlama sınıflarımız. Bunların 19 ilkokul 26’sı ortaokul ve diğerleri de liselerimizde bulunan sınıflarda hayata geçirilen çalışmalar” şekline konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, proje kapsamında kurulun sınıfları gezerek incelemelerde bulundu. Protokol üyeleri sınıflardan öğrencilerle sohbet ederek, robotik kodlama alında kendilerini geliştirmeleri için nasihatlerde bulundular. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.