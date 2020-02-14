Kartepeli kadınlar sağlık seminerinde buluştu

Kartepe Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen seminerde, katılımcılara gastroenteroloji uzmanı tarafından bilgiler verildi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliğinde Kartepeli kadınlara yönelik "İkinci Beynimiz Bağırsak" konulu sağlık semineri verildi. Seminerde konuşan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Emre Kaya, “Vücut ve ruh sağlığımızı korumanın yolu yeterli su tüketmekten geçer. Vücudumuzdaki su kaybının yüzde 20'ye çıkması halinde hayatımız tehlikeye girer. İnsan vücudunun yüzde 60'ı sudur unutmayalım ki kadınların günde 2 litre erkeklerin 2,5 litrenin altında su tüketmesi; özellikle bu birçok hastalığa davetiye çıkartır. Beyinsel faaliyetlerin devamı baş ağrısı ve unutkanlıkların giderilmesi için bol su içilmelidir. Yetersiz su içerseniz sindirim sistemi iyi çalışmaz ve kabızlık gelişir” dedi.

Su tüketmenin önemine dikkat çeken Kaya, "Sağlıklı bir gebelik dönemi için anne karnında çocuğun sıvısının azalmaması için gebeler kesinlikle bol su içmelidir. Saçlarınız dökülmesin istiyorsanız yeterli su içmeyi ihmal etmeyin. Böbrek taşı ve safra taşı oluşumunu önler. Az su içenlerde böbrek taşı ve safra taşı oluşması çok büyük ihtimaldir. Kalbin en iyi dostu su içmektir. Su tüketiminin az olduğu hallerde kan hacmi azalır ve kalbe düşen yük artar. Stresle savaşmanın en büyük silahı su içmektir. Beynin yüzde 85'i sudan oluşur’’ şeklinde konuştu.

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