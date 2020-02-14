Annelere ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı eğitimi’

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Kocaeli'de “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” kapsamında, katılımcılara kadınlara teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” kapsamında verilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda programa katılan üyelere teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi verildi. Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında verilen eğitimler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından verildi.

İzmit, Gebze ve Derince’de “Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam” programının katılımcı üyelerine teknoloji kullanımı üzerinde duran yetkililer, kontrolün kaybedilmesi ve teknolojiyi ölçüsüz, sınırsız kullanılmasının çok ciddi zararlara sebep olabildiği bilgisini verdi. Teknoloji bağımlılığının yanı sıra katılımcılara madde bağımlılığı eğitimi de sunuldu. Uzman ekip tarafından verilen eğitimlerde madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Madde bağımlılığına bağlı vücut işlevlerinin olumsuz yönde etkilendiği, zarar gören kişinin bu maddeleri bırakamaması durumunda yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığı bilgisi verildi.

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