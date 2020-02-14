Başiskele’ye yeni semt meydanı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, seçim beyannamesinde söz verdiği gibi ilçenin araç ve yaya yoğunluğu fazla olan lokasyonlara otopark ve yeni semt meydanları kazandırmaya devam ediyor.

Barbaros Mahallesi 183 Ada 2 No’lu parselde bulunan eski kaymakamlık hizmet binasının yapısal sorunları olması dolayısıyla yıkılması yönünde rapor hazırlanan bina yıkıldı. Başiskele Belediyesi, yıkımı gerçekleşen binanın bulunduğu alana Mavi Yeşil Başiskele’nin doğasına ve halkın ihtiyaçlarına uygun yeni bir semt meydanı projesi hazırladı. Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan semt meydanı projesi toplamda 2 bin 884 metre kare alandan oluşacak. İlçenin en fazla nüfusa sahip mahallesi olan Barbaros Mahallesi’nde artan yaya ve araç yoğunluğunu da düşünen Başiskele Belediyesi, semt meydanı projesinde 20 araçlık otoparka, vatandaşların dinlenip eğlenceli vakit geçireceği sosyal yaşam ve etkinlik alanına, dekoratif oturma gruplarına ve yeni yeşil alanlara yer verecek.

Modern aydınlatmalarla ışıklandırılacak semt meydanı projesi tamamlandığında ilçeye hem yeni bir çehre hem de değer katacak.

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