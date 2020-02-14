Başkan Bıyık, El Bab şehidinin ailesini unutmadı

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 yıl önce Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Murat Tevlim’in ailesini ziyaret etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 3 yıl önce Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'ta şehit olan Darıcalı Murat Tevlim’in şehadetinin yıldönümünde ailesine ziyarette bulunarak dua etti.

Darıcalı şehidin ailesini yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, “Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızda olacağız. Rabbim bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Onların kahramanlıkları sayesinde bizler vatanımızda rahat yaşayabiliyoruz” diye konuştu.

Darıcalı şehidin ailesi de kendilerini yalnız bırakmayan ve her zaman destek olan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

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