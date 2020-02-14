Şehit Karagöz için mevlid okutuldu

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kartepeli Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için okutulan Kur’anı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.

Van’da meydana gelen çığ felaketinde karlar altında kalan vatandaşları kurtarmak isterken ikinci kez çığ düşmesi sonrasında şehit olan Kartepeli Jandarma Astsubay Fatih Karagöz için Uzuntarla Atalar Camii’nde okutulan Kur’anı Kerim Tilaveti’ne yüzlerce Kartepeli katıldı.

Atalar Camii’nde akşam ile yatsı namazı arasında Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkan Mustafa Kocaman, ilçe protokolü ve yüzlerce Kartepeli hemşehrisi Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün ailesine yeniden başsağlığı dileğinde bulundular. Mevlidi Şerif sonunda Kaymakam Çağlar ve Belediye Başkanı Kocaman , Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz’e Türk Bayrağı hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.