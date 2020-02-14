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Karla kaplanan Kartepe’de yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda karla kaplı ormanlık alana kurulan foto kapanla çakal ve geyikler görüntülendi.

Karla kaplanan Kartepe’de yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Samanlı Dağları'nda karla kaplı ormanlık alana kurulan foto kapanla çakal ve geyikler görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayak merkezleri ile her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Samanlı Dağları’na foto kapanlar yerleştirildi. Yaban hayatının incelenmesi amacıyla yerleştirilen hareket sensörlü kameralarla farklı hayvan türleri görüntülendi. Kaydedilen görüntülere gece saatlerinde yürüyen geyikler ve ormanlık araziye bırakılan yemin etrafında gezen bir çakal yansıdı. Görüntülerde iki geyiğin karda yürüdüğü görülürken, çakalın da dakikalarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan yemin etrafında gezdiği görülüyor.

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