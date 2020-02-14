Bakan Yardımcısı Kacır: Oyun geliştirme pazarı başarımızı üst noktalara taşıyacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Yardımcısı Kacır: Oyun geliştirme pazarı başarımızı üst noktalara taşıyacağız

DHA

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye´de 4 oyun geliştirme şirketinin birkaç yüz çalışanla milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıklayarak, "Gençlerimizin bu alandaki heyecanı ve kabiliyetleri çok ümit verici. Dünyada çok büyük bir pazar ve büyümeye devam eden bir pazar, oyun geliştirme pazarı. Dolayısıyla bu alanda halihazırda başarımızı da çok daha üst noktalara taşıyabileceğimize inanıyoruz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye´de 4 oyun geliştirme şirketinin birkaç yüz çalışanla milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıklayarak, "Gençlerimizin bu alandaki heyecanı ve kabiliyetleri çok ümit verici. Dünyada çok büyük bir pazar ve büyümeye devam eden bir pazar, oyun geliştirme pazarı. Dolayısıyla bu alanda halihazırda başarımızı da çok daha üst noktalara taşıyabileceğimize inanıyoruz" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, Kocaeli´nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kamu ve özel sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, son dönemlerde Türkiye´nin teknoloji alanında önemli bir aşama kaydettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bilişim Vadisi önümüzdeki dönemde de Türkiye´nin Otomobil Girişim Grubu etrafında gelişecek olan ekosistemle beraber ve bugün kampın da konusu olan oyun geliştiricilerin ve başlıca diğer alanda faaliyet gösteren tasarımcı, girişimci birey ve kurumların bir arada olacağı işleri hayata geçirmeyi sürdürüyor olacak. Ben Türk Patent ve Marka Kurumu´nun burada, bugünden itibaren gerçekleştireceği bilgi ve doküman birimi hizmetinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye´nin milli teknoloji hamlesini yolculuğunda son 10-15 yılda bütün göstergelerde çok büyük bir ivmeyle bir artış kaydediyoruz. Türkiye´de araştırma-geliştirme alanında insan kaynağı sayımız sadece 12 yılda 3 mislinden fazla gelişti. 2006´da 54 bin Ar-Ge personeli olan bir ülkeyken Türkiye, 2018 yılında 172 bin Ar-Ge personeline erişen bir ekosistemi inşa etmiş oldu. Türkiye´de patent başvuruları sayısı da benzer bir şekilde hatta daha da büyük bir hızla arttı. 2000´lerin başında tüm Türkiye´de yapılan yıllık patent başvurusu sayısı yaklaşık olarak 300´lerdeydi, 2018´e geldiğimizde bu sayı 7 binin üzerine çıktı. Bu dünyada eşine az rastlanır büyük bir ivme. Elbette bu ivmeyi daha da yukarılara taşımak milli teknoloji hedeflerimize ulaşma yolculuğumuzda fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi anlamında çalışmalar yapmak önümüzdeki dönemde önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Bu anlamda Türkiye´nin 81 ilinde 168 noktada faaliyetlerini sürdüren bilgi ve doküman birimleri girişimcilerimize, tasarımcılarımıza, yenilikçi birey ve kurumlarımıza hizmet sunmaya önümüzdeki dönemde devam edecektir."  
'YAZILIM GELİŞTİRİCİ SAYISINI 500 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'
Teknolojinin gelişmesi ve pazarda maddi gelir elde edilebilmesi için yazılım geliştirmenin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi:
"Biz 2023 yolculuğunda Türkiye´deki yazılımcılarımızın hem sayılarını hem de niteliklerini artırmayı hedefliyoruz, bunu ilk kez bir kamu strateji belgesinde, 2023 Sanayi ve Strateji Belgesi´nde somut bir hedef olarak da koyduk ve Türkiye´de halihazırda yaklaşık 170 bin olarak öngördüğümüz yazılım geliştiricisi sayısını büyük bir hızla 2023´te 500 bine çıkarmayı hedeflediğimizi kamuoyuyla da paylaşmış olduk. Bu çok etkin, çok yaygın ve yenilikçi uygulamalar gerektirecek, şimdiden çok ipucu vermeyeyim ama 2020 yılı içerisinde çok farklı eğitim uygulamalarının Türkiye´de hayata geçirmeyi planladığımızı hep birlikte görmüş olacağız. Bunlardan birisi de Bilişim Vadisi´nde olacak. Bilişim Vadisi´ni biz artık önümüzdeki dönemde pek çok işimizin öncü adresi olarak görüyoruz görmeye de devam edeceğiz."
'AÇIK KAYNAKLARI DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM'
Yerli yazılımın geliştirilmesiyle kamu ve özel sektörde ithal yazılımlardan kaynaklı oluşan yükün hafifleyeceğini belirten Kacır, "Yazılımcı sayımızı artırırken Türkiye´de milli yazılımların geliştirilmesi de en önemli önceliklerimizden olacak. Biz bu alanda açık kaynağı bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatla Türkiye açık kaynak platformunu bakanlığımız, özel sektör firmalarımız ve TÜBİTAK enstitülerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu platformun öncü projeleri başlatılmış olacak ve bu platform bir yandan açık kaynak yazılımların Türkiye´de geliştirilmesinin yaygınlaşmasını sağlarken, bir yandan da lisanslı yazılımlara verdiğimiz ödeneklerin hem kamuda hem özel sektörde oluşturduğu yükü hafifletmeye dönük farkındalık, eğitim çalışmaları ve ekosistem geliştirme çalışmaları yürütüyor olacak. Türkiye´den küresel açık kaynak ekosistemine yapılmakta olan katkının da kat be kat artırılmasına da bu anlamda katkı sağlıyor olacağız" diye konuştu.
'OYUN GELİŞTİRME KAMPLARINI ÖNEMSİYORUZ'
Son dönemlerde popüler hale gelen oyun geliştirme şirketlerinin Türkiye´de de aktif olduğunu kaydeden Kacır, şu açıklamada bulundu:
"Oyun geliştirme kampı, Türkiye´nin çok enteresan bir başarı hikayesi ortaya koyduğu bir alan. Sadece küçük bir istatistik verecek olursam, Türkiye´de 4 oyun geliştirme şirketi halihazırda birkaç yüz çalışanla yani 300-400 çalışanla, milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. Bu şirketler aslında fiili değerler olarak bazıları milyar doların üzerinde görülüyor. Bu anlamda biz gençlerimizin ciddi bir yetkinliğe sahip olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu alanı geliştirmeyi de önümüzdeki dönemde önemsiyoruz ve bakanımızla birlikte bu oyun şirketlerinin bazılarını ziyaret ettik. Gerçekten çok heyecan verici. Gençlerimizin bu alandaki heyecanı ve kabiliyetleri çok ümit verici. Dünyada çok büyük bir pazar ve büyümeye devam eden bir pazar oyun geliştirme pazarı. Dolayısıyla bu alanda halihazırda başarımızı da çok daha üst noktalara taşıyabileceğimize inanıyoruz, oyun geliştirme kamplarını da bu açıdan çok önemli buluyoruz."  
'DÜNYADA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KAVRAMLARININ ÖNEMİ ARTIYOR'
Son yıllarda ülkemizde patent ve tasarım sayılarında ciddi artışlar olduğunu belirten Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da "Teknolojinin hızla ilerlediği, küreselleşen ve rekabetin geliştiği dünyamızda fikri ve sınai mülkiyet kavramlarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda ortaya konulan teknoloji hamlelerinin etkisiyle üniversite ve sanayi kesimi başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık sınai mülkiyet hakları açısından başarıya dönüşmüştür. Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019 yılında yüzde 11 artışla 8 bin 126 yerli patent olmak üzere toplam 19 bin 916 patent, yüzde 12 artışla 134 bin 353 marka ve yüzde 11 artışla 46 bin 188 tasarım başvurusu yapılmıştır. Bu sayıları 2020 yılında da artırmayı planlıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi´nin açılışı gerçekleştirildi.  

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 33 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Evdeki yorgan tutuştu, yagında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evdeki yorgan tutuştu, yagında anne ve 3 çocuğu ...
Kocaeli´de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında
YEREL HABERLER Kocaeli´de terör operasyonu: HDP'li yöneticiler de ...
Kocaeli’de terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de terör operasyonu: 6 gözaltı
Karla kaplanan Kartepe’de yaban hayatı foto kapanlarla görüntülendi
YEREL HABERLER Karla kaplanan Kartepe’de yaban hayatı foto ...
Başkan Çiftçi esnafları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi esnafları dinledi
Şehit Karagöz için mevlid okutuldu
YEREL HABERLER Şehit Karagöz için mevlid okutuldu
Başkan Bıyık, El Bab şehidinin ailesini unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, El Bab şehidinin ailesini unutmadı
Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı parçalandı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken TIR çarptı, sağ ayağı ...
Tırın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu
YEREL HABERLER Tırın altında kalan yaşlı kadının bileği koptu
Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor
Başiskele’ye yeni semt meydanı
YEREL HABERLER Başiskele’ye yeni semt meydanı
Kartepe’de ücretsiz kayak kursu başladı
YEREL HABERLER Kartepe’de ücretsiz kayak kursu başladı
Annelere ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı eğitimi’
YEREL HABERLER Annelere ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı eğitimi’
Aynı odada yattığı annesini uyurken öldürdü
YEREL HABERLER Aynı odada yattığı annesini uyurken öldürdü
İzmitli kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi
YEREL HABERLER İzmitli kadınlara kooperatifçilik eğitimi verildi
Masa tenisi kursuna öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Masa tenisi kursuna öğrencilerden yoğun ilgi
Kartepeli kadınlar sağlık seminerinde buluştu
YEREL HABERLER Kartepeli kadınlar sağlık seminerinde buluştu
Çocuklar Akçaray ile şehir tutu attı
YEREL HABERLER Çocuklar Akçaray ile şehir tutu attı
Kartepeli öğretmenler başarı belgelerini aldı
YEREL HABERLER Kartepeli öğretmenler başarı belgelerini aldı
Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü Gözaltına alınan katil zanlısının psikolojik sorunları olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü Gözaltına ...
Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Bağçeşme itfaiye müfrezesinde sona gelindi
760 bin TL'lik mal yüklü iki tırı çalan 3 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 760 bin TL'lik mal yüklü iki tırı çalan 3 hırsız ...
83 bin TL'lik kablo hırsızlığı şüphelilerinden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER 83 bin TL'lik kablo hırsızlığı şüphelilerinden 2'si ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X