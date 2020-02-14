Çayırova’da Ömer Karaoğlu konseri

Çayırova Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, Çayırovalılarla buluşacak.
Her ay farklı etkinliklerle kültür sanat alanında örnek çalışmalara imza atan Çayırova Belediyesi, bu kez ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu’nu vatandaşlarla bir araya getiriyor. Çocuk tiyatroları, seminerler, konferans ve söyleşilerin yanında önemli isimleri konserlerle Çayırovalılar'ın dinleti ve izlenimine sunan belediye, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Ömer Karaoğlu konseriyle etkinliklerine devam edecek.
Erkinlikler kapsamında ayrıca hafta sonu 2 farklı tiyatroyu çocuklarla buluşturacak olan Çayırova Belediyesi, 15 Şubat Cumartesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde “Prensin Sevgisi” adlı tiyatroyu 13.00 ve 15.00 saatlerinde 2 farklı seans olarak izlenime sunacak. 16 Şubat Pazar günü ise “Kurşun Asker” adlı tiyatroyu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00 saatlerinde sahnelenecek.
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