14 Şubat’ta dünya evine girdiler

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren çiftlerin nikahlarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kıydı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dünya evine giren Gebzeli çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Bir dizi ziyaret için Gebze’ye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Gebze’de nikah kıydılar. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi kompleksi içerisindeki nikah salonlarında dünya evine giren çiftlerin ricasını geri çevirmeyen Başkanlar Büyükakın ve Büyükgöz nikah kıydı.

İlk olarak Melis Geniş ve Furkan Der çiftinin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıyarken, genç çiftin şahitliğini ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz üstlendi. 14 Şubat’ta dünya evine giren bir diğer genç çift Berfin Sönmezay ve Oğuzhan Kaya’nın nikah akdini ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirirken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise nikah şahidi oldu. Bu özel günde dünya evine giren çiftleri tebrik eden Başkanlar Büyükakın ve Büyükgöz, gençlere iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

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