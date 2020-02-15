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Başkan Özlü'nün örnek projesine muhtarlardan övgü

İHA

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'nin mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.
Başiskele’de görev yapan muhtarlar, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleşen toplantıya başkan yardımcıları ve 37 mahalle muhtarı katıldı. Başiskele'de yapılan hizmetlerin ve yapılacak projelerin anlatıldığı istişare toplantısında Sıfır Atık Seferberliği, Kadın El Emeği Mağazası projeleri, toplu taşıma hizmetleri, yatırım ve hizmet programları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Belediye ve halk arasında önemli bir köprü vazifesi kuran mahalle muhtarlarının görüş, öneri ve taleplerinin de dinlendiği toplantıda Başiskeleliler'e hizmetlerin daha etkin ve yerinde ulaştırılabilmesi konusu ele alındı.
Toplantıda konuşan Başkan Özlü, "Yerel yönetimlerin temel taşlarından olan muhtarlarımızla Başiskelemiz'e büyük bir sevgi, özveri ve muhabbetle, uyum içerisinde çalışıyoruz. Biz projelerimizi muhtarlarımızla birlikte hayata geçireceğiz. 37 mahalle muhtarımızla periyodik olarak bir araya gelerek fikir alışverişi içerisinde seçim döneminde söz vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getireceğiz" dedi.
Toplantıya geçtiğimiz günlerde Başiskele'deki minibüs ve otobüsçüler kooperatiflerinin birleşmesi projesi nedeniyle Başkan Özlü'ye teşekkür eden muhtarlar, halkın memnuniyetlerini ilettiler, başarılarının devamını dilediler.

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