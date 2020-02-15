Kocaeli´de terör operasyonu: 9 gözaltı

- KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonla 9 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli´nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6 kişi, Hatay´da 1 kişi, İstanbul´da 2 kişi `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Aralarında HDP´nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu belirtilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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