Jandarma aracına çarparak kaçmaya çalıştılar

KOCAELİ´de, uyuşturucu satıcıları, kendilerini durdurmaya çalışan jandarma ekibinin aracına, otomobilleriyle çarparak kaçmak istedi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Ç.´nin İstanbul´dan Kocaeli´ne uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma, G.Ç.´nin kullandığı otomobili takibe aldı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, otomobiliyle jandarma ekibinin aracına çarparak, kaçmaya çalıştı.
Kısa sürede durdurulan otomobilde, sürücü G.Ç. ile beraberinde bulunan F.S. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, 1 kilo 760 gram metamfetamin ele geçirildi.
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