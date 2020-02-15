Hasta bakmaya gittiği evde ölü olarak bulundu

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– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 53 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, hasta bakıcılığı yaptığı evde ölü bulundu.

Olay, öğlen saatlerinde İzmit Malta Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki alzheimer hastası annelerini Türkmenistan uyruklu Baltagul Jumayava’ya teslim eden aile, bir süre sonra annelerinin kaldığı evi aradıklarında cevap alamadı. Durumdan şüphelenen aile, annelerinin kaldığı binada komşularından yardım istedi. Komşuların uzun süre kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, şüphelenen aile eve geldiklerinde hasta bakıcı Jumayava’yı hareketsiz bir şekilde odada yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 53 yaşındaki Jumayava’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jumayava’nın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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