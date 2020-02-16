Hayırseverin bağışladığı odun, yarım saatte tükendi

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İZMİT´te bir hayırsever tarafından bağışlanan bir kamyonet dolusu odun, mahalle halkı tarafından yarım saatte çuvallara doldurularak götürüldü.

İzmit Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz'a ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere bir kamyonet dolusu yakacak odun bağışlandı. Odunların dağıtılacağını sosyal medya hesabından duyuran muhtar, dağıtımın yapılacağı alanda büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Kamyoneti alana getiren Muhtar Yılmaz'ın kamyonetin kapaklarını açmasının ardından, odunlar yaklaşık yarım saat içerisinde mahalle halkı tarafından çuvallara konularak götürüldü.

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