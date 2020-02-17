Başkan Hürriyet’ten Elazığ depremi gönüllülerine teşekkür

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Elazığ’da deprem sonrasında İzmit’te başlatılan yardım kampanyasında gönüllü olarak çalışan vatandaşlarla bir araya gelerek hizmetleri için teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Elazığ’da gerçekleşen deprem sonrasında depremzedeler için İzmit’te yardım kampanyası başlattı ve 4 tır dolusu ihtiyaç malzemesi Elazığ’a gönderildi. Başkan Hürriyet, iyiliksever İzmit halkının getirdiği yardım malzemelerinin kolileme ve tasnifleme işlemlerinde gönüllü olarak çalışan vatandaşlarla Lastik İş Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı programında bir araya gelerek teşekkürlerini sundu. Başkan Hürriyet’in gönüllü vatandaşlara teşekkür belgesini takdim ettiği programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediye Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çok güzel bir iş için hep birlikte bir araya gelmiştik. Elazığ depremi hem Türkiye’de ki deprem gerçeğini hatırlattı hem de dayanışmanın ne kadar önemli olduğu noktasında bize mesaj verdi. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ depreminden sonra birçok vatandaşımız bizi aradı destek olmak istediklerini, yardım etmek istediklerini söylediler. Elbette ki belediye olarak kaynaklarımızı seferber ettik fakat vatandaşlarımızın başka bir şehirde yaşanan deprem sonrası sıkıntı yaşayan yurttaşlarımıza yardım etme gayretini boşa çevirmek olmazdı. Hızla arkadaşlarımızla örgütlendik ve yardım kampanyası başlattık” dedi.

“Başlattığımız yardım kampanyasında İzmit’in ve Kocaeli’nin ne kadar duyarlı olduğunu gördük” ifadelerine yer veren Hürriyet, “Biz deprem gerçeğini iyi bilen insanlarız çünkü yaşadık. Bu yüzden de sizi en iyi biz anlarız dedik ve yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Çok sayıda yardım geldi ama gelen yardımları kolilemek, tasniflemek ve yardımları doğru yere ulaştırmak ciddi bir mesai isteyen bir işti. Bu yüzden gönüllü arkadaşlarımız çok büyük bir hassasiyetle sabaha kadar çalıştılar. Bu çok kıymetli bir katkıydı. Ben yardım kampanyası boyunca emek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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