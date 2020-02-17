Başiskele’de temizlik çalışmaları sürüyor

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Başiskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla satın aldığı temizlik araçları, ilçe genelinde tüm cadde ve sokakların temizlenmesini sağlıyor.

Başiskele Belediyesi 7 gün 24 saat, vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna dahil edilen 12 çöp kamyonu, 2 yol süpürme aracı, 1 adet çöp konteyneri yıkama aracı ve 2 adet çevre zabıta aracı ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına göre cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam eden ekipler, sokak ve caddeleri temizleyerek halkın sağlıklı bir çevrede zaman geçirmesine ortam hazırlıyor.

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