Kamyonun brandasını kapatırken düşüp, öldü

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KOCAELİ'de, brandasını kapatmak istediği kamyonunun kasasından düşen Hüsetin Baldır (40), hayatını kaybetti.

Olay, dün Kartepe Köseköy Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Hurda malzeme yüklü kamyonun brandasını kapatmak için kasanın üzerine çıkan Hüseyin Baldır, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Baldır'ın kanlar içerisinde kaldığını görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekibin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Baldır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Hüseyin Baldır'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.



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