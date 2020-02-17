Çaldığı bilgisayar ve televizyonu taşırken bekçiler yakaladı

İZMİT´te, bekçiler gece yarısı bilgisayar ve televizyon taşıyan kişiyi görerek durdurdu. Bilgisayar ve televizyonu bir spor kulübünden çaldığı belirlenen S.D. (22) gözaltına alındı.

İzmit Kent Meydanı´nda gece saatlerinde bekçiler, bilgisayar ve televizyon taşıyan kişiyi görerek durdurdu. Kimliği ve taşıdığı eşyalar hakkında çelişkili beyanlarda bulunan kişi polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan S.D. bilgisayar ve televizyonu bir atlı spor kulübünden çaldığını söyledi. Hırsızlık başta olmak üzere 22 suç kaydının olduğu belirlenen S.D. adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen bilgisayar ve televizyon ise kulüp yetkililerine teslim edildi.

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