Büyükşehir Kağıtspor play-off yolunda

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Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, 1. Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, ligin 19. hafta müsabakasında deplasmanda Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile karşılaştı. Bursa Cengiz Göllü Spor Kompleksinde gerçekleşen maçta rakibini 32 ile geçen mavi beyazlılar playoff önemli bir adım daha attı. Mavi Beyazlılar ligin 20. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye ile evinde mücadele edecek. 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’de gerçekleşecek. Mavi beyazlılar playoff öncesi lig müsabakaları kapsamında evindeki son maçını da İnegöl Belediyespor’a karşı oynayacak.

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